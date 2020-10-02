Сегодня, 2 октября, неподалеку от дома №4 на 8-м квартале в поселке Приволжский на тротуаре прохожие обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Прибывшие по вызову очевидцев медики констатировали его смерть.

Следователь вместе с судмедэкспертом осмотрели место происшествия и тело погибшего. В области лица гражданина обнаружены следы крови, телесных повреждений не обнаружено.

Выяснилось, что не стало 61-летнего местного жителя.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.