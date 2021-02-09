Следователи выясняют причины смерти неизвестного мужчины, чей труп обнаружил 8 февраля 2021 года слесарь-сантехник. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Мужчина прибыл по заявке в подвал дома на Соколовогорской улице в Саратове. В одном из подвалов он обнаружил мертвого гражданина, о чем сообщил в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Признаков внешней смерти при внешнем осмотре тела не обнаружено. По предварительным данным он скончался не менее двух дней назад.

Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет определить точную причину его смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

