Сегодня утром, 7 октября, житель Заводского района обнаружил на заброшенной даче в СНТ «Нитрон» поселка Увек останки человека и куски его одежды. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование для определения давности и причины смерти человека. Полученные сведения проверят по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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