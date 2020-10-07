Сегодня утром, 7 октября, житель Заводского района обнаружил на заброшенной даче в СНТ «Нитрон» поселка Увек останки человека и куски его одежды. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование для определения давности и причины смерти человека. Полученные сведения проверят по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

