Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух девочек в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Сегодня днем, 17 октября, жительница Заводского района выбросила из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на Ново-Астраханском шоссе, своих дочерей.
Малышек в возрасте пяти и восьми лет госпитализировали, врачи оказывают им медицинскую помощь.
Работу следователей на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.
Подозреваемую доставили в медицинское учреждение, ее охраняют полицейские.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи выяснят все причины и условия, которые привели к трагедии.
Расследование продолжается.