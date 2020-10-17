Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух девочек в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Сегодня днем, 17 октября, жительница Заводского района выбросила из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на Ново-Астраханском шоссе, своих дочерей.

Малышек в возрасте пяти и восьми лет госпитализировали, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Работу следователей на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

Подозреваемую доставили в медицинское учреждение, ее охраняют полицейские.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи выяснят все причины и условия, которые привели к трагедии.

Расследование продолжается.