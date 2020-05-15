В Саратовской области старший следователь одного из отделов в ГУ МВД попался на получение взятки. По предположению регионального следственного управления, деньги были получены от предполагаемого виновника ДТП.

Предварительно, мужчина расследовал дело о серьезной аварии в Воскресенском районе, где тяжело пострадали три человека. 29 апреля этого года через посредника он получил 60 тысяч рублей за не проведение следственных и процессуальных действий, а также прекращение поисков виновного. В конечном итоге дело должно были прекратить в связи с истечением сроков давности.

Однако подозреваемому не дали довести свой злой умысел до конца – незаконные действия пресекли сотрудники УФСБ совместно с собственной безопасностью министерства внутренних дел. В настоящее время завели уголовное дело о получении взятки, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД, сотрудники собственной безопасности проводит проверку по данному факту. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен, а его непосредственные руководители — привлечены к дисциплинарной отвесно сть.