Сегодня, 17 июля, состоялась пресс-конференция следственного управления СКР по Саратовской области, на котором были подведены итоги первого полугодия.

В частности, руководитель отдела по расследованию особо важных дел полковник юстиции Антон Скобликов сообщил подробности расследования дела в отношении готовящегося теракта в школе.

Напомним, что 14-летний Евгений и 15-летний Игорь готовились совершить массовое убийство в школе №14 Кировского района. Их обнаружили в бомбоубежище с обрезом и инструкциями по приготовлению «Коктейля Молотова». Мальчики признались, что планировали убить не менее 40 человек, в число которых входили школьники и учителя. На данный момент мальчиков арестовали.

25 февраля в отношении Игоря и Евгения было возбуждено уголовное дело. Известно, что со второй половины 2019 года они испытывали неприязнь к одноклассникам из-за травли и оскорблений. Мальчики решили их убить, выбрали определенную дату в мае и начали разрабатывать план по убийству с использованием огнестрельного оружия.

Было установлено, что источником вдохновения для мальчиков послужила американская стрельба в школе. Подростки старались подражать «кумирам» в одежде и поведении.

У них был действующий обрез 12 калибра, который они хранили в бомбоубежище и регулярно осматривали. Именно на этой скрытой базе Игорь и Евгений были задержаны, причем один из мальчиков в момент задержания был с этим обрезом.

На данный момент по делу почти завершилось расследование, итоги обещали огласить ближе к осени.