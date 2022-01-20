СУ СКР начало доследственную проверку по факту наезда автомобиля на стража порядка.

Напомним, 19 января на проспекте Кирова у Крытого рынка 44-летний автомобилист, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, сбил на своей машине полицейского.

Сотрудник внутренних органов в этот момент пытался пресечь проезд гражданина на авто по пешеходной зоне.

В связи с произошедшим следователи просят откликнуться очевидцев, которые видели произошедшее, по телефонам 8(845-2)74-15-26, 8(845-2)74-15-24, 8(845-2)74-15-21.

При наличии записи с видеорегистраторов или камер мобильных телефонов, СКР просит предоставить видео в следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова.