Отдел кадров следственного управления следственного комитета РФ по Саратовской области ищет кандидатов на вакантные должности следователей.

Обратиться по вопросам трудоустройства могут граждане РФ с высшим юридическим образованием по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.

Отдел кадров осуществляет прием кандидатов по вторникам и пятницам с 15:00 до 17:00 по предварительной записи по номеру +7-845-274-14-60, руководитель отдела Анжелика Васейко. Следственный комитет по Саратовской области находится на улице имени Е.Ф. Григорьева, 30.