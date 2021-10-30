Дело депутата КПРФ Валерия Рашкина передано в следственный комитет, для проверки его причастности к браконьерству.

Напомним, в ночь с 29 на 29 октября возле поселка Лысые горы Саратовской области был задержан депутат КПРФ с разделанной тушей лося в багажнике. По словам чиновника, он не убивал животное, а нашел подстреленное тело в лесу, после чего решил забрать его.

В ходе осмотра места происшествия, в 50 метрах от места задержания нашли чехол с охотничьим карабином, в котором также были разрешение на оружие и охотничий билет на имя Рашкина. От прохождения алкотеста депутат отказался.

Следственный комитет проверит факт незаконной охоты.

Напомним, что ранее Валерий Рашкин выступал против незаконной охоты.