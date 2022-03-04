Следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована проверка по факту нападения собаки на ребёнка.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СКР, в настоящее время изучаются все обстоятельства, которые привели к покусам бездомным животным девочки.

Напомним, днем 3 марта школьница возвращалась с учебы домой, когда на нее на улице Южно-Зеленая у дома N 5 напал огромный пес.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.