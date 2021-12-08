Следственное управление СКР по Саратовской области обсудили уголовные дела о махинациях чиновников с землей на пресс-конференции 7 декабря.

— С нашей точки зрения указанные дела имеют судебную перспективу. Мы планируем определить обвиняемого, а после направить уголовные дела в прокуратуру для обвинительного заключения, — заявил начальник следственного отдела по Саратову.

Также он отметил, что дело о ремонте на частной территории у ТЦ «Детский мир» направили в суд. Обвинение предъявлено Геннадию Свиридову – бывшему председателю дорожного комитета.