Бывший прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров стал подозреваемым по уголовному делу о крупных взятках, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

С ноября 2013 года по февраль 2018 года Андрей Пригаров работал первым заместителем прокурора Саратова, а с февраля 2018 года был назначен прокурором Кировского района. В период с декабря 2017 года по декабрь 2020 года, по мнению следователей, он получил от представителя ритуальной организации не менее 18 миллионов рублей за покровительство.

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам регионального управления ФСБ.

Сейчас Пригаров задержан, решается вопрос о его аресте.