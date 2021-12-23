Злоумышленник бросил в салон красоты в Аткарске Саратовской области бутылку с горючей смесью.

В результате пожара серьёзно пострадали четыре женщины, находившиеся в момент происшествия внутри помещения.

В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту случившегося.

— По предварительным данным, 22 декабря 2021 года около 16 часов 30 минут мужчина, бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение парикмахерского салона, расположенного на улице Ленина в городе Аткарске. В результате произошедшего возгорания пострадали четыре женщины, находившиеся в салоне. Они доставлены в лечебное учреждение. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ведомстве.

Уточняется, что поджигатель сам явился в полицию и сообщил о совершенном. Оперативными сотрудниками он будет доставлен в территориальный отдел СК.

По предварительным данным, преступник — бывший муж владелицы сгоревшего салона 38-летний местный житель Руслан Оноприенко.