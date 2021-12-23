Злоумышленник бросил в салон красоты в Аткарске Саратовской области бутылку с горючей смесью. 

В результате пожара серьёзно пострадали четыре женщины, находившиеся в момент происшествия внутри помещения. 

В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту случившегося. 

По предварительным данным, 22 декабря 2021 года около 16 часов 30 минут мужчина, бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение парикмахерского салона, расположенного на улице Ленина в городе Аткарске. В результате произошедшего возгорания пострадали четыре женщины, находившиеся в салоне. Они доставлены в лечебное учреждение. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ведомстве. 

Уточняется, что поджигатель сам явился в полицию и сообщил о совершенном. Оперативными сотрудниками он будет доставлен в территориальный отдел СК.

По предварительным данным, преступник — бывший муж владелицы сгоревшего салона 38-летний местный житель Руслан Оноприенко.

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