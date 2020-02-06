На саратовский минздрав завели второе уголовное дело.

На официальном сайте СК РФ появилось сообщение о возбуждении на сотрудников минздрава Саратовской области уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Следствие считает, что в июле 2019 года на основании госконтракта в ведомстве заключили сделку с коммерческой фирмой. В последствии в одну из больниц был доставлен рентгеновский томограф стоимостью свыше 75 миллионов рублей. Стоимость аппарата значительно превышала рыночную, тем самым был причинен ущерб региональному бюджету.

В настоящее время следователи расследуют дело.

Напомним, в декабре стало известно о закупке многомиллионных аппаратов благодаря неравнодушному главврачу одной из саратовских больниц. СК начал расследовать дело, а в минздраве заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Позднее в сети появилась петиция на имя Путина с просьбой отстранить Наталью Мазину от должности министра здравоохранения. В ответ на это чиновница согласилась встретится с автором обращения.

Позднее на министра завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. А почти через две недели СК региона подал в суд ходатайство об отстранении Мазиной от должности.

Перед слушанием глава ведомства пообщалась с журналистами и заявила, что не считает себя виновной. На заседании следователь попросил удалить СМИ, однако защита выступила против этого. Председательствующий судья Никита Вдовин не стал снимать Мазину с поста министра на время расследования дела.