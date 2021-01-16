Неоднократно судимый слесарь из Энгельса Саратовской области похитил дорогой коньяк из магазина в Саратове, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Месяц назад, 16 декабря, в полицию обратился директор продуктового магазина га Большой Горной, которая пожаловалась на пропажу элитного армянского коньяка 30-летней выдержки стоимостью 5,235 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело и 15 января полицейские задержали ранее неоднократно судимого за кражи 43-летнего слесаря из Энгельса.

Элитный алкоголь он успел выпить. Ведется следствие.