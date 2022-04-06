В Балакове слесарь СТО подозревается в угоне иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

На днях ранее судимый саратовец, работая слесарем на СТО, взял покататься оставленный для ремонта «Рено Логан». На одной из улиц автомобиль остановили сотрудники ДПС и попросили документы. При себе документов у подвыпившего угонщика, конечно, не оказалось. На него составили протокол об административном правонарушении, а машину поместили на штрафстоянку.

Законный владелец «Рено Логан» обнаружил пропажу и, не получив вразумительного ответа от сотрудников СТО, обратился в полицию. Так, ему пришлось забирать свой транспорт со штрафстоянки, а на угонщика заведено уголовное дело.