Путепровод в Заводском районе на 1-м жилучастке будет отремонтирован в текущем году.

На восстановление газопровода из городского бюджета уже направлено 2 млн. рублей.

Об этом 15 января сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Отмечается, что в настоящее время начата процедура поиска подрядной организации для ремонта объекта.

Напомним, летом 2021 года грузовой автомобиль в результате ДТП проломил ограждение и съехал вниз с путепровода на железнодорожные пути. При этом газопровод получил серьёзные повреждения.