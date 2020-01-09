Полицейские задержали девушку, сломавшую оленя на проспекте Кирова в Саратове. Сообщает пресс-служба городского управления внутренних дел.

Вчера в социальных сетях было опубликовано видео, на котором неизвестная повредила арт-объект. Сотрудниками УМВД России по Саратову в ходе проверки установлена личность гражданки, ей оказалась 24-летняя девушка.

Она призналась в содеянном и пояснила, что видеозапись была сделана ночью 2 января на проспекте Кирова. Умысла портить городское имущество у нее не было.

На девушку было возбуждено административное дело за мелкое хулиганство. Ей может грозить до 15 суток ареста.