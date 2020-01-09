Полицейские задержали девушку, сломавшую оленя на проспекте Кирова в Саратове. Сообщает пресс-служба городского управления внутренних дел.

Вчера в социальных сетях было опубликовано видео, на котором неизвестная повредила арт-объект. Сотрудниками УМВД России по Саратову в ходе проверки установлена личность гражданки, ей оказалась 24-летняя девушка.

Она призналась в содеянном и пояснила, что видеозапись была сделана ночью 2 января на проспекте Кирова. Умысла портить городское имущество у нее не было.
На девушку было возбуждено административное дело за мелкое хулиганство. Ей может грозить до 15 суток ареста.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here