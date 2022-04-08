Житель поселка Солнечный в Саратове лишился денег после пьяной вечеринки со знакомой.
Как сообщили в городском УМВД, 51-летний саратовец распивал алкоголь в компании с плохо знакомой женщиной.
После застолья у кавалера прямо из карманов брюк пропали 9 тыс. рублей.
По подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя жительница Саратова.
Дама созналась, что после совместного распития горячительного стала ждать, когда хозяин квартиры заснет, чтобы незаметно стянуть его деньги.
Собутыльница оказалась ранее судимой. В отношении нее будет возбуждено уголовное дело.