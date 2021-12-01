Суд признал виновной 32-летнюю местную жительницу в причинении смерти по неосторожности.

18 июля на городском пляже в 1-м Микрорайоне Балакова отдыхала семейная пара с двумя детьми. Мать вместе с четырехлетним сыном находились на надувном матрасе.

Отплыв от берега за территорию, обозначенную буйками, женщина спустилась с матраца, в результате чего ребенок соскользнул в воду и утонул.

В суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде года ограничения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей.