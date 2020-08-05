Мимолетный роман обернулся для жительницы Саратова потерей ювелирных украшений 100 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

47-летняя саратовская бизнесвумен завершила рабочий вечер понедельника на летней террасе кафе, где познакомилась с мужчиной. Во время милой непринужденной беседы женщина пригласила ухажера к себе домой.

На следующее утро после мимолетной встречи женщина обнаружила пропажу всех своих ювелирных украшений – колец, браслетов, сережек с дорогими камнями. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Женщина сразу сообщила о случившемся в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого похитителя – 39-летнего безработного ранее судимого жителя Саратова. Мужчина сообщил, что часть украденных украшений он уже продал незнакомцам на Сенном рынке и 3-ей Дачной. Оставшаяся часть похищенных украшений уже изъята.