ЧП произошло в Заводском районе Саратова.

Как сообщили в региональном СУ СКР, утром в воскресенье 27 февраля на 2-м Динамовском проезде случайный прохожий увидел лежащую на земле женщину.

На лице и теле 36-летней гражданки были заметны многочисленные кровоподтеки. Судя по всему, кто-то сильно ее избил.

Мужчина помог женщине добраться до дома, где она жила с сожителем, и вызвал потерпевшей «скорую».

Однако бригада медиков смогла лишь констатировать гибель избитой.

В настоящее время следователи проводят проверку, выясняя причины смерти жительницы Саратова.