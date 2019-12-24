Конкурсный кредитор ООО «Инжстрой» из Москвы подал иск в Арбитражный суд Саратовской области на ООО «Мехуборка-Саратов» из-за долга размером более 40 млн 310 тыс. рублей.

В пресс-службе Арбитража рассказали, в организации введена процедура наблюдения на четыре месяца, до 14 марта 2020 года.

Требования столичной компании признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов в размере 40310277,72 рублей.

Временным управляющим «Мехуборки-Саратов» назначен Суворов, член САУ «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

Напомним, ранее «Мехуборку» пыталось обанкротить «Управление отходами» за долг в 7 246 145 рублей, но этого не произошло из-за погашения долга.