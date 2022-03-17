Председатель регионального правительства Роман Бусаргин рассказал об областной службе спасения, которая пришла на помощь гражданам, попавшим за прошедшие сутки в снежные заносы.

По его словам, в поселке Новосельский Ершовского района к спасателям обратились диспетчеры скорой, чтобы помогли с транспортировкой малыша в местную больницу. Несколько часов тяжелая техника пробивала дорогу, чтобы карета скорой помощи проехала с пациентом.

В селе Михайловка также спасатели эвакуировали 67-летнюю пациентку из машины скорой, которая попала в снежный перемет. Женщину доставили до другого автомобиля и передали медикам.

В Хвалынском районе между селами Акатная Маза и Сосновая Маза оказалась в снежном заторе машина скорой с ребенком, у которого была температура. В автомобиле заканчивалось топливо. Спасатели организовали необходимую помощь.

Особо сложная ситуация произошла на дороге к поселку Колос Марксовского района. Карета скорой попала в снежный занос, на этот раз без пациента. Дорога была сильно заметена, тяжелая техника не смогла пробиться до места при нулевой видимости. Марксовские спасатели также не смогли проехать к автомобилю – снегоходы вязли в снегу. На помощь направили спецтехнику облспаса, которая доехала до водителя скорой. Мужчину эвакуировали в пункт обогрева.