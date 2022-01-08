В рамках новогодней акции от управления Росгвардии по Саратовской области Дед Мороз с верными друзьями из кинологической службы повторно поспешили подарить рождественское чудо ребятам, проходящим лечение в областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Детям очень понравилась первая новогодняя встреча с росгвардейцами, поэтому они с удовольствием и огромной радостью встретили их вновь. Неожиданно помощниками зимнего волшебника стали четвероногие питомцы сотрудников кинологической службы. Под окнами больницы для юных пациентов состоялось красочное представление с дедушки Мороза и были продемонстрированы навыки служебных собак.

Юные зрители наблюдали за происходящим на импровизированной сцене из окон своих палат. Росгвардейцы подошли к этому непростому делу творчески, за что получили от детей восхищенные благодарности.