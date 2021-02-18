У каждого третьего жителя Саратовской области случался служебный роман. Об этом сообщили в службе одного из сайтов для поиска работы.

В основном любовь вершиться у представителей туристической и гостинично-ресторанной сфер, профобласти «Высший менеджмент», специалисты HR-сферы. Реже — среди тех, кто трудится в научно-образовательной сфере и у рабочего персонала.

Свыше 30 процентов работников отметили, что во время амурных дел они с коллегой работали в разных отделах, а 25 процентов в одном.

По результатам опроса, каждый десятый гражданин заявил, что руководство компании негативно относится к романам между сотрудниками.