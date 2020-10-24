Сегодня, 24 октября, назначены двое новых секретарей отделений “Единой России” в Саратовской области. Соответствующее решение принял президиум регионального политсовета.

По своему желанию покинул должность Сергей Горевский. Исполнять его обязанности до конференции энгельсского отделения партии будет Дмитрий Плеханов.

Ушла с поста секретаря Краснокутского отделения “Единой России” Любовь Закора. Теперь трудится на ее месте опять же, до конференции, будет Галина Ткачева.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков прокомментировал кадровые изменения в местных отделениях партии.

— Плеханов имеет большой опыт партийной и депутатской работы, у него хорошо налажен контакт с людьми. Местные отделения играют большую роль в работе с жителями, они помогают получать объективную информацию с мест и оперативно реагировать на нее. Считаю, исполняя обязанности секретаря Краснокутского местного отделения партии, Галина Ткачева сможет многое сделать для людей. Она много лет работает в районе, хорошо знает проблемы жителей и помогает их решать, привлекая активных и неравнодушных граждан, — подчеркнул Николай Панков.