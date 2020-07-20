На место главы Заводского района Саратова назначен Владимир Чирсков, сообщает пресс-служба администрации города.

До сегодняшнего назначения он занимал должность первого заместителя министра социального развития Саратовской области. Владимир Чирсков закончил Саратовский Политехнический институт и свою трудовую деятельность начал на мясокомбинате «Энгельсский» в должности главного механика. За годы работы он занимал руководящие посты в организациях Энгельса. С 2012 по 2017 годы трудился начальником управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского района, заместителем главы администрации Марксовского района. С 2017 года возглавлял комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района. С июня 2019 года назначен первым заместителем министра социального развития региона.