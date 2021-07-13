Прокурором Петровского района Саратовской области назначена Ольга Панферова. Приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Ольга Панферова, родилась в 1976 года рождения, имеет высшее юридическое образование, воспитывает дочь.

В органах прокуратуры работает с августа 1999 года. Была помощником прокурора Забайкальского района, помощником Борзинского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Карымского района Читинской области, помощником, заместителем прокурора Ершовского района Саратовской области, заместителем, первым заместителем прокурора г. Балашова. С апреля 2017 года замещала должность прокурора Лысогорского района Саратовской области.