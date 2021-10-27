Трагедия произошла вечером 26 октября в Заводском районе областного центра.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, в 21.50 на пешеходном переходе напротив дома № 6 на улице Чернышевского легковая машина сбила насмерть двух человек — мужчину и женщину — и скрылась с мемта происшествия.

Позже преступник был задержан стражами порядка. Уточняется, что это 23-летний мужчина, который в момент происшествия был за рулём автомобиля «Volksvagen Polo» с обозначением такси.

Также сообщается, что водитель не имел прав управления транспортом. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото : соцсети