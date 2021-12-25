Еще одно смертельное ДТП произошло утром 25 декабря в Саратовской области.

Как сообщили в обласпасе, в 10.31 дежурному сообщили, что в Саратовском районе у поселка Ивановский столкнулись «УАЗ Patriot» и «Кia».

В аварии серьёзные травмы получила пассажирка иномарки. Женщина скончалась.

Кроме того, пострадали 5 человек: 55-летний водитель «УАЗа» и его 53-летняя и 26-летняя пассажирки, а также 30-летний пассажир этого автомобиля и 35-летний водитель «Kia». Последний находится в критическом состоянии.