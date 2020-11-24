Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о смертности в регионе.

В области за девять месяцев коэффициент смертности составил 14,9 процента на тысячу населения, на восемь процентов выше уровня прошлого года.

С января по сентябрь не стало 26,896 тысячи человек, на 1,74 тысячи больше, чем в прошлом.

Свой вклад внес коронавирус, на 7,3 процента стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, на 9,7 процента от недугов, связанных с дыханием, в два раза больше от диабета.