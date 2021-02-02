На сегодняшнем заседании корсовета министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о смертности от коронавируса. Она составила 16,4 на тысячу населения, в 2019 году было 13,7. За год умерли 39,4 тысячи человек, на 20,5 процента больше годом ранее.

Он отметил, что смерть от коронавируса составляет один процент, от болезней систем кровообращения выросла на 20 процентов, от болезней органов дыхания на 46 процентов, в два раза от пневмонии и почти столько же от сахарного диабета.

—Во многом причина – сокращение профилактической и плановой помощи. Проведение профосмотров было приостановлено на время пандемии. Сейчас возобновлено, но с ограничениями. Стоит задача обеспечить госпитализацию всех нуждающихся пациентов старше 65 лет с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями сахарным диабетом, — отметил чиновник.