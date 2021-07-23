За прошедшие сутки, 22 июля новая коронавирусная инфекция унесла жизни девяти женщин и семи мужчин в Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Напомним, ровно такое же количество было зарегистрировано неделю назад.

Не стало граждан в возрасте от 42 до 83 лет, общее число смертей достигло 1,624 тысячи человек.

Напомним, на сегодняшнее утро в регионе зарегистрировано еще 246 случаев заражений коронавирусом, общее число заболевших составило 71,08 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 66,525 тысячи человек, за сутки 214.