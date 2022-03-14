Сеть американских фастфудов «Макдональдс», возможно, продолжит своб работу на территории России еще один-два дня.

Если верить документам, которые получают сотрудники, отгрузка продуктов на склады закончилась, действительно, до 14 марта, как и было сообщено руководством сети ресторанов быстрого питания ранее.

«Завтра и, возможно, послезавтра она закончится в московских маках. И только после этого всё в р е м е н н о закроется«, — сообщило издание Mash.

То есть Макдональдс закроется сразу после последнего сьеденного бургера.