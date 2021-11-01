В Саратовской области объявлен локдаун — издано соответствующее постановление, в котором СМИ не включен в список непродовольственных товаров первой необходимости.

После изданного документа за подписью председателя правительства региона Романа Бусаргина киоски закрылись, хотя после объявленных в прошлом году ограничений, они функционировали, согласно Указу президента РФ. Текст гласил — «непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса» продолжают свою работу в пандемию. Поэтому работа организаций не может быть остановлена. К тому же, способ организации работы киосков, безопасен — внутри находится один человек.

В новом постановлении председатель правительства Роман Бусаргин ссылается на Указ Президента, но на деле получается, что это выборочно. В самом тексте документа от 25.03.2020 № 206 уточняется: «необходимо обеспечить функционирование на территории субъектов Российской Федерации организации, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, распространению печатных СМИ, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и логистические услуги, обеспечивающие печатные СМИ. Указанные организации являются организациями непрерывного цикла и обеспечивают печатной продукцией население с целью сохранения информационной безопасности Российской Федерации и осуществления культурно-просветительской работы». Но, по видимому, на Саратов это не распространяется.

27 октября 2021 года заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова обратилась к регионам. Она отметила, что до граждан необходимо доносить оперативную информацию в связи с поступающими из ряда регионов сообщениями о приостановлении реализации непродовольственных товаров в нестационарных торговых объектах. В том числе, и через периодические печатные СМИ, которые распространяются через киоски.

— Стоит отметить, что в 2020 году пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 предусматривалось функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации. Этот опыт показал, что работа издателей и распространителей прессы при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований возможна и не наносит урона в условии пандемии. Однако предупреждения остались без внимания. Информационная безопасность оказалась вторичной. На то, что распространение прессы не наносит урона здоровью, не вошло в расчет, — подчеркнула она.

В других регионах РФ Указ президента и это обращение учли. Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и другие местности — там жители с легкостью могут приобрести свежий выпуск журнала или газеты.

Журналистское сообщество обратилось к председателю правительства с вопросом об открытии киосков и продаже прессы. По получении ответа он будет размещен на нашем сайте.