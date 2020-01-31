Футболит московского футбольного клуба «Локомотива» Федор Смолов будет играть за испанскую «Сельту».

Об этом тренер красно-зеленых Юрий Семин рассказал Sport24 вчера вечером, 30 января.

— Мы вопрос с переходом в «Сельту» со Смоловым уже обсуждали. Все в клубе в курсе, тренерский штаб тоже. Это будет аренда с выкупом, все нюансы уже к руководству, — рассказал Семин.

В 20 лет Смолов ездил в аренду «Фейеноорд», однако поиграл там всего полгода. После этого ему неоднократно поступали предложения из европейский ФК, но, как признается сам Федя, «тупанул».