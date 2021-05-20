В Нижнем Новгороде состоялась церемония закрытия XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и платформы «Россия – страна возможностей». Около 3500 участников из 77 регионов России встретились на национальном финале Студенческой весны.

Конкурсными направлениями в 2021 году стали: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео» и «Арт».

По итогам Саратовская область стала обладателем Гран-при в общекомандном зачете Фестиваля. Напомним, что первое Гран-при Саратовский регион получил в 2020 году.

В копилке побед региона имеются и достижения студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Так, Элина Амбарцумян стала лауреатом II степени в номинации «Джазовое пение (соло)». Диплом лауреата I степени в номинации «Театр малых форм», подноминации «Драматический театр» получил студенческий театр «5 букв», который представил на суд профессионального жюри постановку «Небесные геологи» по роману Александры Николаенко «Небесный почтальон Федя Булкин».

— Многие говорят, что «Российская студенческая весна» – это место притяжения талантливой молодежи. И это действительно так! Творческие коллективы вузов Саратовской области, а в особенности студенты нашего Института показали высокий результат упорной работы. В этом году я представляла эстрадный монолог с юмористической окраской «Страшная весть» Сергея Юрского. И мне, и зрителю было важно прочувствовать это произведение. Думаю, именно поэтому выступление получилось ярким и запоминающимся. Горжусь тем, что смогла исполнить этот монолог на Фестивале! – подчеркнула студентка ПИУ РАНХиГС Анна Демидова.

Работу делегации из Саратова прокомментировала заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Наталья Агапова: «На протяжении 29-ти лет Фестиваль не только учит студентов разбираться в творческих трендах, но и помогает развивать компетенции, необходимые современному молодому человеку. Руководители направлений ищут вдохновение для будущих номеров, а студенты в свою очередь полностью доверяют им, усердно работают и идут к заветной цели. Умная, образованная и талантливая молодежь, обучающаяся как в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина, так и во всех вузах Саратовской области, рисует замечательный прообраз будущего».