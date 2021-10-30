Жители Вольска Саратовской области сообщили о странных осадках.

В группе «Подслушано в Вольске» соцсети ВКонтакте появилось видео от местной жительницы, которая запечатлела непонятный снег.

В подписи к видео его автор Анастасия Абрамова уточняет, что это совсем не снег, а известь с местного предприятия: «Опять на АЦИ известь летит».

К сведению, АЦИ — завод асбестоцементных изделий, на который вольчане жалуются регулярно. Известка часто падает с неба, засыпая дороги и машины.

На проблему обратил не так давно внимание депутат Госдумы Николай Панков.

Однако завод продолжает наносить ущерб здоровью горожан и экологии Вольска.