В Саратовской области ожидается мокрый снег с дождём. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 12 марта, на территории региона ожидается дождь, температура воздуха будет от +10 до +15 градусов , ветер юго-западный с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ближе к ночи к дождю добавится снег, столбик термометра опустится до +1 градуса.

В Саратове облачно с прояснениями. Температура воздуха от +4 до +13 градусов. Ветер юго-западный с порывами от четырёх до девяти метров в секунду. Ближе к вечеру пойдет дождь.