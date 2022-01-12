Сегодня, 12 января, в связи со снегопадом усилена работа коммунальных служб, сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Снег чистят не только в городе, но и в населенных пунктах на присоединенных территориях. Коммунальные службы ведут очистку от снега проезжей части.

В уборке территории Саратовского района задействованы 27 единиц спецтехники. Производится уборка прилотковой части дороги и ее расширение, пешеходных дорожек и остановочных карманов, погрузка и вывоз снега на полигоны.

В мэрии уточнили, что расчистка идет круглосуточно.