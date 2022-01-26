Фото: Новости Саратова

В среду 26 января в Саратове облачно и пасмурно. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха утром в областном центре составит -12 градусов, днем -8.

Осадков в течение дня не прогнозируется.

Ветер южного направления до 4 м/с. 

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