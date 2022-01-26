Домой Рубрики Новости Саратова Снега в среду в Саратове не ожидается РубрикиНовости Саратова Снега в среду в Саратове не ожидается По Новости Саратова - 26.01.2022 65 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: Новости Саратова В среду 26 января в Саратове облачно и пасмурно. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха утром в областном центре составит -12 градусов, днем -8. Осадков в течение дня не прогнозируется. Ветер южного направления до 4 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Из-за нечищеных дорог в Вольске не смогли разъехаться два автобуса В Энгельсе нашли рекордную сосульку в несколько этажей 26 января — Международный день таможенника ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Из-за нечищеных дорог в Вольске не смогли разъехаться два автобуса Новости Саратова - 26.01.2022 0 Дорога настолько сузилась из-за сугробов, что пассажирский транспорт не смог разминуться. Как сообщили в соцсетях очевидцы, два автобуса ПАЗ в Вольске у пивзавода застряли на... В Энгельсе нашли рекордную сосульку в несколько этажей 26.01.2022 26 января — Международный день таможенника 26.01.2022 Снега в среду в Саратове не ожидается 26.01.2022 Администрация Саратова: Мы не имеем отношения к травле собак 25.01.2022