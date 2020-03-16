Мокрый снег ожидается на территории Саратовской области в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня в регионе будет от +1 до +6 градусов. Солнышко временами будет выглядывать. Ветер северо- западный с порывами от шести до 11 метров в секунду. Ближе к вечеру столбик термометра опустится до -4, ночью станет еще холоднее -9. Ветер сменится на северный.

В Саратове осадков не ожидается. Температура воздуха будет от -1 до +5 градусов, ветер северо-западный с порывами от трёх до шести метров в секунду.