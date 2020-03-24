В период снегопада, с 22 по 23 марта, в Саратовском регионе ПривЖД велись непрерывные работы по очистке железнодорожных путей от снега, сообщает пресс-служба предприятия.

В этом процессе были задействованы 16 единиц специализированной техники, которые очистили 843 километров пути и вывезли более пяти тысяч кубометров снега. Благодаря предпринятым мерам, сложные метеоусловия не повлияли на движение пассажирских поездов.

В период ограничения движения по некоторым автомобильным трассам в Саратовской области, все пригородные поезда продолжали курсировать по расписанию.

Из-за автомобильных пробок, образовавшихся в областном центре, многие пассажиры пересели на железнодорожный транспорт, являющийся наиболее надежным средством передвижения.

Для дополнительной безопасности пассажиров в поездах производится регулярная дезинфекция, увеличена кратность проведения уборок с применением спецсредств.