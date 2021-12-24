Саратовские родители активно готовятся к утренникам и подбирают карнавальные костюмы для своих детей. Сегодня, 24 декабря, эксперты Авито проанализировали поисковые запросы на сайте и выяснили, какие детские наряды стали самыми востребованными.

На вершине рейтинга оказались костюмы снежинки, принцессы и снеговика. В целом по стране спрос на новогоднюю одежду для детей вырос на 54%, а в Саратове — на 37%. Чаще всего сейчас приобретают костюмы с Авито Доставкой — в этом году таких заказов стало больше в 19 раз.

Итак, самыми популярными новогодними костюмами на Авито стали снежинка, принцесса, снеговик, зайчик, елочка, пират, гномик, волк, лисичка и мушкетер. Эксперты отмечают, что цена на костюмы выросла по сравнению с прошлым годом и обойдутся родителям они в сумму примерно от 500 до 1000 рублей.