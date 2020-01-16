Четверг в Саратовской области будем облачным, с прояснениями. В северной половине региона ожидается небольшой снег. Утром возможен туман и гололедица.

Юго-западный ветер будет достигать 5-10 м/с, иногда порывы усилятся до 17 метров. Температура воздуха днем составит -3 … +2 °C, местами пройдет мокрый снег.

Вечером столбик термометра опустится до отметки -2 … -7 °C.

В областном центре ситуация немного теплее. Утром температура воздуха составит -1 °C и будет сопровождать юго-западным ветром до 6 м/с. За день потеплеет до +0 °C.