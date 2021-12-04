В субботу 4 декабря в Саратовской области зарегистрировано 533 новых случая коронавируса.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 122 546 человек, — сообщили в региональном штабе.
Выздоровели с начала эпидемии 105 579 человек, за сутки — 572.
На стационарном лечении находятся 2 306 человек, амбулаторном — 10 133.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 269, Энгельсском районе — 59, Балаковском — 39, Балашовском — 26, Вольском — 17, Марксовском — 12, Пугачевском — 11.
Возрастной состав заболевших:
— до 6 лет – 14;
— 7-14 лет – 26;
— 15-19 лет – 17;
— 20-29 лет – 36;
— 30-39 лет – 79;
— 40-49 лет – 94;
— 50-59 лет – 98;
— старше 60 – 169.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:
с пневмонией — 96, с признаками ОРВИ — 430, с бессимптомным течением — 7.