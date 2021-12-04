В субботу 4 декабря в Саратовской области зарегистрировано 533 новых случая коронавируса.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 122 546 человек, — сообщили в региональном штабе.

Выздоровели с начала эпидемии 105 579 человек, за сутки — 572.

На стационарном лечении находятся 2 306 человек, амбулаторном — 10 133.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 269, Энгельсском районе — 59, Балаковском — 39, Балашовском — 26, Вольском — 17, Марксовском — 12, Пугачевском — 11.

Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 14;

— 7-14 лет – 26;

— 15-19 лет – 17;

— 20-29 лет – 36;

— 30-39 лет – 79;

— 40-49 лет – 94;

— 50-59 лет – 98;

— старше 60 – 169.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 96, с признаками ОРВИ — 430, с бессимптомным течением — 7.