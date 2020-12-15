На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о решении вопроса со стабилизацией цен на продукты питания.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие постановления.

За соблюдением мер по снижению цен на региональном продовольственном рынке будет следить специальная комиссия. Ее возглавил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что “важно помнить и понимать, что производство должно оставаться выгодным для бизнеса”.