В Детском парке в Саратове планируется снос деревьев, сообщает пресс-служба мэрии города.

Вчера, 8 июня, в Областной библиотеке для слепых обсудили проект благоустройства этого объекта. На встрече присутствовали представители муниципалитета, активисты, общественники и жители окрестных домов, а также работники библиотеки.

Была рассмотрена концепция, которую обсуждали еще на прошлых встречах — сохранение сцены, спортзон, малых архитектурных форм, фонтана и дендрария, качественное освещение аллей, аллей, установка системы видеонаблюдения и пункта полиции.

Специалисты кафедры архитектуры СГТУ обозначили планы по озеленению — оставят только редкие и ценные деревья, а «старые и инвазивных видов» оказались ненужными. Для этого проведена инвентаризация насаждений, разработан предварительный дендроплан.

— Ученые опирались на пожелания местных жителей, полученные в процессе работы, и предусмотрели зеленые зоны для отдыха на траве. Все пожелания организаторы и модераторы подытожили. Горожане могут предложить свои правки до 20 июня, после чего все предлагаемые изменения будут рассмотрены на следующей встрече, — уточнили в мэрии.