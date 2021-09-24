За сутки от коронавируса в Саратовской области скончались пятнадцать женщин и девять мужчин в возрасте от 27 до 92 лет. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает региональный минздрав.

-Женщина 27-ми лет с двусторонней полисегментарной пневмонией. Течение заболевания у нее осложнилось пневмотораксом, абсцессом легкого, острым миокардиальным повреждением на фоне респираторного дистресс- синдрома, — уточнили в ведомстве.

Напомним, рекордная для области смертность — 24 человека, держится уже четверные сутки.